Rissa a Taormina: conclusione indagini per 13 sospettati

Nei giorni recenti, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno comunicato agli indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’informazione di garanzia, emanati dalla Procura della Repubblica di Messina, nei confronti di 13 individui, con età compresa tra i 21 e i 39 anni. Si tratta di presunti responsabili di una rissa verificatasi durante la notte del 25 al 26 aprile dello scorso anno, lungo il lungomare della frazione Mazzeo di Taormina. Durante l’incidente, uno dei partecipanti ha riportato ferite al volto e alla testa.

L’azione legale è stata intrapresa in seguito alle indagini condotte dalla Procura e dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Taormina. Questi ultimi sono intervenuti immediatamente sul luogo della rissa per avviare gli accertamenti necessari, miranti a individuare i responsabili dell’episodio. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la rissa è scoppiata per motivi apparentemente futili lungo il lungomare di Mazzeo, coinvolgendo anche l’uso di bastoni e il lancio di oggetti, tra cui sedie e tavolini.

Le indagini, che hanno incluso l’ascolto di testimoni e l’analisi dei filmati provenienti dai sistemi di videosorveglianza nella zona, hanno permesso ai Carabinieri di identificare i presunti partecipanti. Di conseguenza, è stata emessa una denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di rissa aggravata e lesioni personali, sulla base dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

