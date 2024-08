Bimba ucraina smarrita alla Playa, ritrovata dalla Polizia

Una bambina ucraina di otto anni, in vacanza a Catania con la famiglia, si è persa presso un lido della Playa, ma è stata ritrovata sana e salva grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. Giovedì pomeriggio, alcuni bagnanti hanno notato la piccola, che piangeva disperata, e hanno allertato gli agenti della Squadra Volanti e del reparto moto d’acqua dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto, dove una poliziotta ha preso in custodia la bambina, cercando di calmarla e stabilire un contatto, nonostante le difficoltà linguistiche. Nel frattempo, altri poliziotti hanno avviato le ricerche per rintracciare i familiari della bambina. La piccola, incapace di comunicare in italiano, ha scritto il suo nome e quello dei genitori utilizzando l’alfabeto cirillico. Di conseguenza, è stato necessario l’intervento di un’interprete di lingua russa, che ha scoperto che la bambina era in vacanza con la madre e la sorella.

Grazie alle informazioni fornite dall’interprete, gli agenti hanno potuto identificare l’hotel in cui alloggiava la famiglia e hanno avvisato il personale della struttura. Parallelamente, le pattuglie si sono recate nei vari stabilimenti balneari vicini per cercare ulteriori notizie e informare i responsabili della scomparsa. I poliziotti in moto d’acqua hanno anche pattugliato il litorale per escludere eventuali incidenti in mare.

Dopo quasi due ore di intense ricerche, la madre è stata finalmente rintracciata. La bambina è stata quindi accompagnata al lido dove l’attendeva la madre, con la quale si è potuta ricongiungere.

