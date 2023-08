In fuga in tre sullo scooter a Messina, denunce e arresto

Tre giovani tentano la fuga in scooter, ma vengono fermati e sanzionati.

Tre giovani tentano la fuga su uno scooter ad un posto di blocco della Polizia di Stato, ma vengono fermati. Il conducente viene arrestato, i passeggeri denunciati.

Nella notte tra sabato e domenica, alle ore 04:00, un equipaggio della Polizia di Stato ha arrestato un trentunenne messinese pregiudicato per resistenza a pubblico ufficiale. Due individui, un uomo e una donna, che lo accompagnavano come passeggeri, sono stati denunciati per lo stesso reato. Tutto è avvenuto a Messina, in viale San Martino, quando i poliziotti delle Volanti hanno intimato l’alt allo scooter su cui viaggiavano i tre giovani.

Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato a tutto gas cercando di sfuggire al controllo. L’inseguimento, complicato dalle recenti piogge, ha portato i fuggitivi ad attraversare alcune vie del centro cittadino anche in controsenso. Dopo diversi minuti di fuga, il trio è stato costretto ad arrestarsi in via Santa Marta.

Il conducente ha minacciato gli agenti di morte nel caso avessero sequestrato il suo scooter. Le conseguenze dell’azione criminosa sono state pesanti per il conducente, il quale è stato arrestato e sanzionato per numerose violazioni al codice della strada, per un totale di circa € 6.700. Il motociclo utilizzato è stato sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo.

Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo.

