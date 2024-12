“South Risk”, collaborazione tra Università e Aeronautica Militare

L’Università di Messina ha ospitato il workshop “SOUTH RISK: from data collection to monitoring interventions and risk prevention. A Southern History”, presso l’Accademia Peloritana dei Pericolanti. L’evento, organizzato dal professor Salvatore Magazù, ordinario di Fisica dell’Università di Messina, in collaborazione con l’Aeronautica Militare, ha esplorato il patrimonio storico-scientifico delle istituzioni meridionali attive tra il XVIII e il XX secolo nello studio dei rischi naturali, come terremoti e fenomeni meteorologici estremi.

Tra i presenti, il Colonnello Stefano Spreafico, comandante della base di Sigonella, il Tenente Colonnello Francesco Messina, il Luogotenente Carmelo Savoca, il Luogotenente Renato Cancelliere e l’ex Colonnello Franco Colombo, insieme al professor Vincenzo Caruso, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Messina. Durante l’evento, è stato discusso un progetto ambizioso: la creazione di un Centro Studi e Polo Museale dedicato a meteorologia e sismologia, per unire l’Osservatorio Sismologico dell’Università e il Teleposto Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Il progetto, parte del programma PRIN PNRR SOUTH RISK, coinvolge anche le Università di Bari e Napoli, nonché l’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Come ha dichiarato Magazù, l’obiettivo è valorizzare le istituzioni storiche del Sud Italia attraverso musei, attività divulgative e piattaforme web. L’iniziativa punta a sensibilizzare il pubblico su rischi ambientali e sicurezza del territorio, oltre a preservare strumenti scientifici storici, documenti e testi unici.

Le istituzioni coinvolte, tra cui l’Università di Messina e il Teleposto dell’Aeronautica, rappresentano un punto di riferimento per studi meteorologici e sismologici da quasi 150 anni. Il professor Magazù ha sottolineato l’importanza di restaurare strumenti storici e promuovere nuove ricerche basate sul patrimonio scientifico del passato.

L’evento ha visto la partecipazione di personalità come Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, il Prefetto di Messina Cosima Di Stani, e l’Assessore regionale Elvira Amata. La giornata si è conclusa con una visita al Presidio Meteorologico e all’Osservatorio Sismologico, consolidando il ruolo di Messina come polo d’eccellenza nella ricerca sui rischi naturali.

