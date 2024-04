Nuovi pediatri a Messina: un passo avanti per la sanità

La sanità a Messina registra un aggiornamento significativo con l’introduzione di due nuovi pediatri, mirati a colmare le lacune nelle aree più bisognose della città. Il Commissario straordinario dell’ASP, Giuseppe Cuccì, ha espresso soddisfazione per l’impegno prioritario nell’assistenza ai bambini.

Il Commissario ha dichiarato: “Appena siamo venuti a conoscenza della problematica relativa alla carenza di pediatri di libera scelta nella città di Messina rispetto al numero di cittadini, ci siamo subito mossi.” L’iniziativa è stata coordinata con il dirigente dell’ASP di Messina, Carmelo Crisiscelli, in accordo con l’assessorato regionale alla Salute.

Cuccì ha aggiunto: “Siamo soddisfatti dopo la riunione di ieri del comitato dei pediatri all’ASP, oggi c’è già un nuovo pediatra e presto a maggio ne arriverà un secondo.” L’obiettivo primario è garantire un adeguato supporto sanitario ai bambini e alle loro famiglie, al fine di migliorare la situazione attuale.

Il Commissario ha sottolineato l’importanza di un numero sufficiente di pediatri per garantire un’assistenza tempestiva e completa. La mancanza di risorse può comportare lunghe liste di attesa e sovraccarico per il personale medico. È cruciale che le autorità sanitarie si impegnino nella fornitura di risorse adeguate per garantire un servizio ottimale.

