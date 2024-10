Farmaco salvavita per diabetici a pagamento, bambini a rischio

L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha recentemente deciso di spostare il Glucagone spray nasale, noto come Baqsimi, dalla fascia A alla fascia C, rendendolo così un farmaco a pagamento. Tale decisione ha suscitato preoccupazioni in Sicilia, dove la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, ha lanciato un allarme circa le potenziali conseguenze per i pazienti diabetici, in particolare i bambini, “Lo paghi la Regione, a rischio la vita di migliaia di bambini”. Il farmaco, essenziale per la gestione delle crisi ipoglicemiche, ha ora un costo di 84,17 euro per confezione monodose, una cifra ritenuta non accessibile a molte famiglie.

Secondo la deputata, circa duemila bambini diabetici siciliani rischiano di non poter più acquistare il farmaco salvavita, il che potrebbe mettere a repentaglio la loro salute. La Campo ha presentato un’interrogazione urgente all’Assemblea Regionale Siciliana, chiedendo che il governo regionale intervenga per coprire il costo del farmaco, come già avvenuto in altre regioni italiane. “Questo farmaco è essenziale per tanti pazienti diabetici, soprattutto bambini,” ha affermato Campo, sottolineando la necessità di garantire l’accesso al Glucagone spray per prevenire conseguenze gravi.

La deputata ha richiesto al governo Schifani di intervenire, invitando la Regione a non rimanere indietro rispetto ad altre aree del Paese in materia di sanità. Inoltre, Campo ha suggerito che, in mancanza della possibilità di offrire il farmaco gratuitamente, venga almeno fissato un prezzo più accessibile.

Nell’interrogazione, Stefania Campo ha anche sollecitato un intervento presso l’Aifa affinché si possa rivalutare la riclassificazione del farmaco in fascia A. In attesa di una risposta, la deputata ha chiesto al presidente della Commissione Salute dell’Ars, Giuseppe Laccoto, di organizzare un’audizione, coinvolgendo l’assessore alla Salute, Giovanna Volo, il dirigente generale del Dipartimento di Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino, e rappresentanti delle associazioni diabetiche locali.

