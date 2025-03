Formazione scolastica su epilessia promossa dal Policlinico di Catania

All’interno dell’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” si è svolto un incontro formativo rivolto al personale docente, tecnico e amministrativo, dedicato alla gestione delle crisi epilettiche in ambito scolastico. L’iniziativa ha visto la partecipazione della neurologa Maria Proietto, afferente alla Clinica Neurologica del Policlinico, che ha illustrato in modo dettagliato la natura della patologia e le modalità più efficaci per affrontare situazioni di emergenza legate all’epilessia durante l’orario scolastico.

Nel corso dell’incontro sono stati utilizzati video esplicativi, grazie ai quali i presenti hanno potuto acquisire competenze operative mirate a garantire un intervento tempestivo, sicuro e consapevole in caso di attacco epilettico, tutelando così il benessere e la sicurezza degli alunni coinvolti.

L’evento è stato promosso dal responsabile dell’Unità Operativa “Formazione e Aggiornamento” Angelo Gambera, su richiesta dell’istituto e su impulso del direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico (AOUP) Gaetano Sirna, in collaborazione con la Clinica Neurologica diretta da Mario Zappia.

L’organizzazione è stata affidata alle unità dedicate all’Educazione alla Salute: per l’AOUP le referenti sono Giuseppina Grasso e Carmelita Calaciura, mentre per l’istituto scolastico la referente è Concetta Baglio.

Secondo quanto dichiarato, «l’incontro è nato dall’esigenza di offrire al personale scolastico strumenti adeguati per rispondere alla presenza di numerosi studenti con diagnosi di epilessia», rafforzando così la capacità dell’ambiente scolastico di essere inclusivo, protetto e consapevole.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle collaborazioni tra il Policlinico e le istituzioni educative, volte a condividere conoscenze e buone pratiche per la prevenzione e la gestione di situazioni complesse nel contesto quotidiano.

© Riproduzione riservata.

