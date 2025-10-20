Solidarietà, il Liceo di Patti aderisce a “La Treccia del Sorriso”

Il Liceo Statale “Vittorio Emanuele III” di Patti, guidato dal dirigente Domenico Maiuri, ha aderito all’iniziativa solidale “La Treccia del Sorriso”, promossa per sostenere le persone affette da patologie oncologiche. Il progetto, avviato nel 2021 dall’Avis di Sant’Angelo di Brolo, presieduta da Antonio Pintaudi, coinvolge numerosi volontari tra cui Michela Palazzolo, Stefania Perdicucci, Agostina Contenta, Tindaro Pintaudi, Bertino Gaspare, Melina Scolaro, Mario Fasolo e Carlo Giuseppe Pintaudi, in collaborazione con la Rete Civica della Salute, coordinata a livello provinciale da Marisa Briguglio.

L’iniziativa consiste nella donazione di trecce di capelli, raccolte grazie alla collaborazione tra parrucchieri, sedi Avis della provincia di Messina e cittadini, e successivamente consegnate all’Associazione Salus, presieduta da Roberta Briguglio. Quest’ultima provvede alla realizzazione di parrucche destinate ai pazienti oncologici in cura presso l’Ospedale San Vincenzo di Taormina.

Oltre all’Avis di Sant’Angelo di Brolo, partecipano al progetto anche le sedi di Brolo, Gioiosa Marea, Galati Mamertino, Castell’Umberto, Sinagra, Castel di Lucio e Patti. “La Treccia del Sorriso” rappresenta un gesto simbolico di solidarietà e rinascita, volto a trasmettere forza e speranza a chi affronta la malattia.

Le locandine informative dell’iniziativa sono state consegnate questa mattina alla docente Cecilia Rizzo, referente del Liceo, da Marisa Briguglio della Rete Civica della Salute, proseguendo il percorso di collaborazione e sensibilizzazione già avviato negli anni precedenti tra l’Istituto e la rete civica.

