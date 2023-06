Gioiosa Marea: consegna dei mastelli per una raccolta differenziata più efficiente

di Maria Cristina Miragliotta – Presso l’auditorium comunale di Gioiosa Marea, da ieri, 5 giugno 2023, fino a venerdì 9 giugno, è in corso la distribuzione dei mastelli per i rifiuti necessari per la raccolta differenziata porta a porta. Questa distribuzione è rivolta a tutti i residenti di Gioiosa centro e delle contrade limitrofe, al fine di promuovere una gestione più corretta e sostenibile dei rifiuti.

La consegna dei mastelli personalizzati per ogni utenza rappresenta un incentivo affinché i cittadini conferiscano i rifiuti nel modo corretto, contribuendo così a migliorare le percentuali di raccolta differenziata. Ciò comporterà una riduzione dei costi di gestione e, si spera, anche dei tributi da versare da parte degli utenti.

La distribuzione dei mastelli è già stata effettuata la scorsa settimana presso la delegazione municipale di San Giorgio, per i residenti di San Giorgio e delle contrade limitrofe. Si auspica che questa iniziativa possa sensibilizzare e coinvolgere l’intera comunità di Gioiosa Marea nella corretta gestione dei rifiuti e nel perseguimento di un obiettivo comune di sostenibilità ambientale.

La soddisfazione degli utenti manifestata dal Sig. Pino Ciccia.

