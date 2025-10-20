Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 20 al 26 ottobre



Proseguono a Messina i controlli disposti dal Comando della Polizia municipale per la prevenzione degli incidenti stradali. Da oggi, lunedì 20 ottobre, e fino a domenica 26 ottobre 2025, saranno attivi servizi di monitoraggio della velocità con Autovelox e verifiche delle infrazioni ai divieti di sosta tramite dispositivo Scout. Le attività interesseranno le principali arterie cittadine caratterizzate da un intenso flusso veicolare.

Gli Autovelox saranno collocati lungo la S.S. 114 nei tratti di Giampilieri Marina (dal km 15,000 al km 15,700), Galati (dal km 9,100 al km 10,000), Briga Marina (dal km 13,100 al km 13,700) e Pistunina (dal km 5,200 al km 5,800). I controlli riguarderanno anche la S.S. 113 a S. Saba (dal km 26,000 al km 26,600), Spartà (dal km 21,400 al km 22,400) e Mortelle (dal km 11,700 al km 12,200), oltre a Via Circuito Torre Faro, Via Consolare Pompea (dal km 7,500 al km 8,000) e Viale Giostra, nel tratto compreso tra via S. Jachiddu e l’Istituto “Maiorana”.

Il dispositivo Scout sarà invece impiegato in Corso Cavour, Piazza Duomo (area pedonale), Corso Garibaldi, Via Cesare Battisti, Viale Boccetta, Via Consolato del Mare, Via Argentieri e Via XXIV Maggio.

Il Comando della Polizia municipale ha invitato gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità e delle norme di sosta, sottolineando che “l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidentalità e ne aggrava le conseguenze”. Particolare attenzione è richiesta per evitare soste irregolari in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, sulle piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

