Escursionista 72enne di Castelbuono soccorso con elicottero sulle Madonie

Un uomo di 72 anni, originario di Castelbuono, è stato soccorso sulle Madonie dopo aver subito un incidente mentre tentava di raggiungere la cima di Pizzo Catarineci. L’escursionista, in compagnia di un amico, si trovava a circa 1.600 metri di altitudine quando è scivolato in una faggeta, riportando una sospetta frattura del femore. Il compagno ha immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112, attivando la macchina dei soccorsi.

A seguito della chiamata, la centrale operativa del 118 ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS), che ha chiesto l’intervento dell’Aeronautica Militare per accelerare le operazioni di recupero in un ambiente particolarmente impervio. Un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo è decollato dall’aeroporto di Trapani Birgi, portando a bordo un tecnico del SASS.

Mentre una squadra di tecnici del Soccorso Alpino si dirigeva via terra verso la zona dell’incidente, l’elicottero ha raggiunto la posizione dell’uomo. Gli specialisti del SASS e un aerosoccorritore dell’Aeronautica si sono calati col verricello tra gli alberi, immobilizzando la gamba ferita dell’escursionista e imbarellandolo. Grazie alla collaborazione della squadra a terra, l’uomo è stato trasportato fuori dalla faggeta e issato a bordo dell’elicottero, che lo ha poi trasferito all’aeroporto di Boccadifalco, dove un’ambulanza del 118 lo attendeva per il trasporto in ospedale.

Nel frattempo, la squadra del SASS ha assistito l’amico dell’escursionista, aiutandolo a scendere verso il punto in cui i due avevano parcheggiato l’auto. L’operazione ha visto anche la partecipazione del IV Reparto Volo della Polizia di Stato, con sede a Boccadifalco.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo