Festeggiati a Capo d’Orlando i 103 anni del veterano Antonino Mazzone

Il 14 ottobre 2024, Antonino Mazzone, Appuntato in congedo dei Carabinieri, ha festeggiato il suo centotreesimo compleanno circondato dall’affetto di amici e parenti, nella sua abitazione a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Nato nel 1921, Mazzone ha ricevuto l’omaggio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e della Compagnia di Sant’Agata di Militello, che hanno partecipato all’evento organizzando per lui una torta decorata con il simbolo dell’Arma. Al momento della consegna del dolce, l’Appuntato ha spento le 103 candeline sotto lo sguardo affettuoso dei presenti.

Durante la celebrazione, il Tenente Colonnello Marco Vatore, in rappresentanza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, e il Maggiore Maurizio Blasa, Comandante della Compagnia di Sant’Agata di Militello, hanno consegnato a Mazzone una feluca di cristallo, accompagnata da una lettera di auguri del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Antonino Mazzone, visibilmente emozionato, ha approfittato dell’occasione per condividere alcuni ricordi del suo lungo servizio nell’Arma, in particolare il periodo trascorso a Palermo presso la Polizia Giudiziaria del Tribunale, durante il quale ha collaborato con il pool antimafia del Giudice Rocco Chinnici. La lucidità con cui il veterano ha narrato quegli anni è stata particolarmente apprezzata dai presenti.

Il Tenente Colonnello Vatore ha elogiato Mazzone per il traguardo raggiunto e per la sua energia, definendolo un esempio di straordinario valore per le nuove generazioni e un prezioso custode di memoria e tradizioni.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo