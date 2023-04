Chinnici abbandona il PD: “Posizioni su diritti e gender mi mettono in difficoltà”

L’europarlamentare Caterina Chinnici ha annunciato ufficialmente il suo abbandono del Partito Democratico. In un’intervista al Corriere della Sera, Chinnici ha sottolineato la sua distanza politica con la nuova segretaria del partito, Elly Schlein. “Conosco Elly da tanto, ne apprezzo l’autenticità dell’impegno. Ma su alcuni temi abbiamo visioni diverse, e inoltre il gruppo dei Socialisti e democratici nel tempo si è spostato sempre più a sinistra. Troppo, per me”, ha spiegato l’ex candidata alla Regione Sicilia.

Chinnici ha poi specificato che le posizioni del partito sui diritti, il gender e la Gpa, l’hanno messa in difficoltà. “Certamente sono posizioni che mi mettono in difficoltà – ha detto -. Quando si parla di diritti delle coppie che vengono prima di quelli dei bambini, pur essendo io molto aperta, non posso condividere”. La politica ha anche fatto un passaggio sulle vicende siciliane, che probabilmente farà discutere.

Chinnici ha inoltre affermato di non aver ricevuto il sostegno di tutto il PD in Sicilia. Questa dichiarazione potrebbe rappresentare un segnale di un clima di tensione all’interno del partito. La politica ha inoltre sottolineato le numerose convergenze trovate con i membri del Ppe, indicando un possibile orientamento futuro verso il partito europeo.

