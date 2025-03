Ance Sicilia e Regione, sinergia per l’edilizia siciliana

A Palazzo d’Orléans si è svolto un incontro istituzionale tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il neoeletto presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili Sicilia, Salvo Russo, incentrato sulle principali criticità e prospettive del settore edilizio regionale. Schifani ha espresso apprezzamento per l’elezione di Russo, sottolineando come la collaborazione tra l’amministrazione regionale e le rappresentanze imprenditoriali possa contribuire concretamente allo sviluppo economico.

«Con il presidente Russo – ha dichiarato Schifani – abbiamo individuato ambiti condivisi su cui lavorare, come la formazione per l’occupazione giovanile, il supporto alle imprese e l’impiego efficiente delle risorse disponibili per il completamento delle opere pubbliche». Ha inoltre evidenziato che «i dati su Pil e occupazione confermano l’efficacia delle azioni del governo» e ribadito che «il dialogo con il mondo produttivo resta costantemente aperto».

Salvo Russo ha evidenziato il clima di attenzione ricevuto durante l’incontro, descrivendolo come un’occasione concreta di confronto operativo. «Sono stati esaminati nel dettaglio i temi più rilevanti per il comparto», ha affermato, menzionando, tra gli altri, l’attuazione del cosiddetto ‘Salva casa’, la necessità di accelerare l’utilizzo degli 800 milioni destinati all’edilizia sanitaria, con particolare riferimento all’ospedale di Siracusa, al polo pediatrico e al complesso Civico-Policlinico universitario di Palermo.

Russo ha inoltre ribadito la disponibilità di Ance Sicilia a collaborare nell’attuazione dei progetti previsti dal Pnrr, anche alla luce delle opportunità emerse dal recente incontro tra Schifani e il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto.

Tra i temi affrontati anche la gestione della cabina di regia sull’emergenza idrica, affidata a Salvatore Cocina, e l’avanzamento della progettazione dei termovalorizzatori tramite Invitalia.

Infine, è stata condivisa l’intenzione di promuovere una campagna informativa rivolta ai giovani per valorizzare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali applicate ai cantieri, con l’obiettivo di rendere più attrattivo il lavoro nel settore edile. Il tema sarà oggetto di un nuovo incontro con il coinvolgimento delle istituzioni e degli organismi regionali competenti.

