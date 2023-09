Emergenza migranti e disservizi Ast, la critica di Barbagallo

Il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, ha espresso la sua netta disapprovazione riguardo all’utilizzo dell’emergenza migranti per giustificare i disservizi della società di trasporti Ast. Barbagallo ha sottolineato che la cancellazione frequente delle corse da parte di Ast, una società controllata dalla Regione, sta lasciando a piedi studenti, lavoratori e pendolari in tutta la regione. Egli ha inoltre ricordato che la situazione peggiora durante l’estate, quando l’aeroporto di Fontanarossa rimane chiuso e Ast ha annullato ben 2.500 corse in un solo mese.

Barbagallo ha dichiarato che è inutile sottolineare l’aspetto umano e giuridico di un intervento umanitario come il trasferimento dei migranti al Nord, poiché ciò mette in evidenza una grave mancanza di pianificazione e controllo sulla società di trasporti. Ha enfatizzato che la carenza di mezzi adeguati per i servizi extraurbani di Ast non dovrebbe emergere solo in situazioni di emergenza.

La critica di Barbagallo è stata indirizzata all’assessore regionale alle Infrastrutture Aricò, affinché si prenda atto dei problemi persistenti con Ast e si intraprendano azioni correttive immediate.

