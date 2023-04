Tragico incidente stradale a Caltanissetta: morto un giovane di 18 anni

Nella notte a Caltanissetta si è verificato un tragico incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. Purtroppo un giovane di 18 anni, Kevin Dorbhul, ha perso la vita nell’impatto ed è stato trovato sbalzato violentemente dall’abitacolo a circa 30 metri di distanza dalla sua vettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Stradale insieme agli operatori del 118, ma purtroppo i tentativi di rianimarlo sono stati vani.

Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri due giovani: un 35enne, che è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica per via del trauma addominale riportato ed è attualmente in prognosi riservata, e un 23enne che è stato trasportato in ospedale con codice giallo.

L’incidente è avvenuto lungo la strada che collega Caltanissetta a San Cataldo, quando l’auto guidata dal giovane di 18 anni si è scontrata con un’altra vettura che procedeva in direzione opposta. Un’altra tragedia che si aggiunge alle troppe vittime della strada.

© Riproduzione riservata.