Arte e Cultura in mostra: l’esposizione di Gianni Mollica a Gioiosa Marea

Viaggio nell’Arte: la mostra dell’eclettico artista locale, Gianni Mollica a Gioiosa Marea.

Gioiosa Marea accoglie le opere di Giovanni Mollica, artista eclettico, dal 19 al 25 agosto 2023 al Circolo Roma. La sua carriera poliedrica spazia dall’oreficeria d’arte alla pittura, abbracciando teatro, costumistica e tradizioni popolari. Il riconoscimento “MAGISTER ARTIS” del 2001 ne sottolinea l’impatto artistico.

Il Percorso Artistico di Gianni Mollica

di Maria Cristina Miragliotta – Giovanni Mollica, nato a Gioiosa Marea il 27 dicembre del 1949, affianca il suo nome a un background internazionale: figlio di padre siciliano e madre Jugoslava. La sua formazione artistica ha inizio all’Istituto statale per geometri di Patti, per poi intraprendere un percorso più creativo. Studi all’Istituto statale d’arte di Messina, sotto la guida di Ernesto Geraci, Mario Lucerna e Giuseppe Grillo, gli conferiscono il diploma, con specializzazione in oreficeria d’arte.

Mollica si perfeziona in pittura all’Accademia di belle arti di Reggio Calabria, lavorando con i Maestri Giuseppe Marino e Antonio Mazzeo. In parallelo, si specializza in art-direction e grafica pubblicitaria presso l’Accademia di Roma, sotto la guida del Maestro Villari.

Un Impegno Artistico Poliedrico

L’artista non si limita a pennellate: il teatro, la costumistica e la scenografia si uniscono alle sue passioni, insieme a ricerche sulle tradizioni popolari, che lo hanno portato a guidare gruppi folcloristici per anni. Questa sete di conoscenza lo ha spinto a viaggiare in varie nazioni europee per studiare capolavori di grandi pittori.

Dal Lavoro alle Opere

Dal 1986 al 1992, Mollica ha dato forma alle sue competenze nel campo della grafica pubblicitaria presso agenzie internazionali di risonanza, inclusi nomi come Azzurra Ewdb Worldwide – Eurocom Wcrs Della Femina Ball e Barbella Gagliardi Saffirio.

Un Artista Senza Confini

Le creazioni di Mollica adornano collezioni private e pubbliche in tutto il mondo: da Milano a Baltimora, da Roma a Londra, da Barcellona a Parigi. Nel 2001, l’artista è stato insignito del prestigioso riconoscimento “MAGISTER ARTIS” dall’Institut litteraire artistique de France centre universitarie libres d’estudes deleg. pour l’Italie, in virtù dei suoi meriti nel campo artistico.

La mostra è visitabile dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 21:00

dal 19 al 25 agosto 2023

al Circolo Roma Via Umberto I n. 154/156 – Gioiosa Marea

