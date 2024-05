Nuovo processo per l’ex giudice Saguto a Caltanissetta

A Caltanissetta, si apre un nuovo processo per l’ex giudice Silvana Saguto, già condannata per corruzione. La vicenda ruota attorno al sequestro di beni degli imprenditori Virga, iniziato nove anni fa. Il dibattimento inizierà il 5 giugno. Saguto, radiata durante le indagini, è ora accusata di falso in atto pubblico.

Il giudice del tribunale nisseno ha accettato l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal legale dei Virga, sostenendo che il sequestro dei loro beni non sia avvenuto secondo le procedure previste dalla legge.

Secondo l’avvocato Luca Inzerillo, il provvedimento di sequestro non è stato adottato in forma collegiale come prescritto, ma è stato deciso unilateralmente da Saguto e poi ratificato formalmente dal Tribunale.

Il sequestro dei beni dei Virga è stato considerato uno dei più significativi mai effettuati dalla Dia, valutato in oltre un miliardo e mezzo di euro. Gran parte dei beni è stata restituita agli imprenditori e ai loro familiari.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo