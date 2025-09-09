Nebrosport, bilancio positivo alla Cronoscalata Monte Erice

La Nebrosport ha concluso con esito positivo la Cronoscalata Monte Erice, disputata il 6 e 7 settembre 2025, una delle competizioni più seguite del panorama automobilistico siciliano. La scuderia ha schierato due piloti che hanno portato a termine la prova con risultati significativi, confermando la competitività della squadra.

Agostino Scaffidi, tornato in gara dopo quasi un anno di assenza, ha conquistato il secondo posto di classe RSTB Plus 1.6 al volante della Mini Cooper JCW, in una prova valida per il Campionato Italiano Supersalita. La sua prestazione è stata condizionata dalle frequenti interruzioni causate da incidenti che hanno reso complessa la gestione del ritmo. Nonostante ciò, il pilota ha migliorato progressivamente i propri tempi in ciascuna salita, segnale di una crescita costante che rappresenta una base incoraggiante per le prossime competizioni.

Anche Salvatore Scibilia ha ottenuto un risultato di rilievo con l’Alfa Romeo 147 JTD, iscritta in classe RSD2.0 Plus. Il pilota ha chiuso all’undicesimo posto assoluto nel Campionato Italiano Velocità Montagna e al primo posto di classe, prestazione degna di nota considerando che la vettura era allestita e gommata per i rally. Soddisfatto del feeling trovato con il tracciato di Erice, Scibilia ha manifestato l’intenzione di puntare nel prossimo anno alla serie Supersalita.

La Nebrosport archivia così con soddisfazione l’appuntamento trapanese, confermando la propria presenza costante nel panorama motoristico siciliano e nazionale. – Foto Mario Gallà.

