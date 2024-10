Sei morti sospette al Papardo, De Luca chiede ispezione sanitaria

L’onorevole Antonio De Luca, rappresentante del MoVimento 5 Stelle e capogruppo all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), ha recentemente sollecitato un intervento urgente in merito a sei decessi sospetti avvenuti presso il reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Papardo di Messina. Questi decessi, verificatisi in seguito a operazioni chirurgiche al cuore, hanno destato preoccupazione, spingendo De Luca a richiedere l’audizione urgente dei vertici ospedalieri in commissione sanità, oltre a un’ispezione formale da parte delle autorità sanitarie regionali.

Nello specifico, De Luca ha chiesto che siano ascoltati in sede istituzionale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Papardo, Catena Di Blasi, il Direttore Sanitario, Paolo Cardia, e l’Assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo. “Ho immediatamente chiesto l’audizione urgente in commissione sanità per comprendere cosa è accaduto all’ospedale Papardo,” ha dichiarato l’onorevole De Luca, sottolineando la necessità di chiarimenti sulle modalità operative e sul rispetto dei protocolli clinici e di sicurezza all’interno della struttura.

Oltre all’audizione, De Luca ha anche presentato una richiesta formale all’Assessore Volo affinché venga disposta l’immediata visita di ispettori regionali presso l’ospedale Papardo. “Un atto doveroso e urgente,” ha precisato De Luca, sottolineando l’importanza di tutelare tanto i pazienti quanto il personale sanitario e garantire che siano presenti tutte le condizioni necessarie per proseguire le attività nel reparto di Cardiochirurgia. Tale intervento risulta essenziale per verificare le procedure seguite durante gli interventi chirurgici e per assicurarsi che l’ambiente operativo rispetti gli standard richiesti.

L’iniziativa di De Luca, in qualità di membro della Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari, riflette l’obiettivo di garantire trasparenza e sicurezza nelle strutture sanitarie siciliane, rispondendo tempestivamente alle preoccupazioni sollevate dai recenti episodi nel nosocomio messinese. In attesa dell’audizione e delle eventuali verifiche da parte degli ispettori, la questione rimane sotto l’attenzione dell’ARS e del pubblico, in vista di ulteriori chiarimenti sulla gestione sanitaria e sugli standard operativi.

