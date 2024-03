Conferenza Stato – Regioni: tariffario analisi cliniche rinviato al 2025

La Conferenza Stato – Regioni ha deliberato il posticipo dell’entrata in vigore del nuovo tariffario dei laboratori d’analisi cliniche al 1° gennaio 2025.

Il presidente della Commissione Salute all’ARS, Giuseppe Laccoto, ha espresso soddisfazione per questa decisione. Laccoto, dopo aver ascoltato i rappresentanti sindacali dei laboratori di analisi cliniche in numerose audizioni, insieme ai membri della VI Commissione, si era impegnato a chiedere all’Assessore Volo e al Direttore Generale dell’Assessorato di intervenire presso la Conferenza Stato Regioni per sostenere il ritardo nell’applicazione del nuovo tariffario.

“Si tratta di un rinvio tecnico che permetterà di rivisitare il tariffario proposto, il quale avrebbe penalizzato gravemente i laboratori di Regioni coinvolte nei piani di rientro dal disavanzo sanitario. Questo avrebbe messo a repentaglio numerosi posti di lavoro e compromesso la qualità dei servizi offerti ai cittadini”, ha dichiarato l’onorevole Laccoto.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo