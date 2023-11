Barcellona, la risposta di Forza Italia alla Lega

In merito alla recente dichiarazione rilasciata dai Parlamentari siciliani della Lega a sostegno del sindaco Calabrò (nella foto), emergono alcune riflessioni sulla situazione politica nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Tale comunicato, tuttavia, sembra evidenziare una visione parziale dei fatti accaduti all’interno della coalizione di centrodestra e all’interno dell’Amministrazione Comunale nel corso dell’ultimo anno.

Il sindaco Calabrò, come egli stesso ha sottolineato con orgoglio, ha intrapreso una serie di azioni che hanno portato all’espulsione di un partito politico dalla coalizione, nonostante l’iniziale sostegno di quest’ultimo nella sua elezione. Va ricordato che le liste supportate da questo partito hanno ottenuto un consenso significativamente superiore rispetto al nome del candidato sindaco stesso.

Tuttavia, sorge una domanda legittima: il sindaco ha considerato adeguatamente le opinioni degli organi locali, regionali e nazionali quando ha proceduto all’espulsione del suddetto partito dall’esecutivo comunale senza alcun confronto o comunicazione ufficiale? Inoltre, ha preso in considerazione il principio di coalizione anche nel momento in cui è stata intrapresa una manovra di palazzo che ha portato a una serie di conflitti interni, culminati nella controversa questione dell’aumento dell’indennità dell’esecutivo?

È importante sottolineare che, nell’interesse della città di Barcellona Pozzo di Gotto, attualmente alle prese con problemi cronici e lacune in vari settori, Forza Italia ha dichiarato di essere nell’opposizione e di impegnarsi a tutelare gli interessi collettivi. Inoltre, i rappresentanti del consiglio comunale di Forza Italia non escludono la possibilità di presentare una mozione di sfiducia se riterranno necessario farlo, in linea con il mandato elettorale e il malcontento diffuso nella comunità nei confronti di un’amministrazione comunale che sembra dare maggiore attenzione alle dinamiche politiche che alle reali necessità della città.

Avv. Gianluca Sidoti – Ing. Domenico Crinò

Coordinatori Cittadini Forza Italia.

