Anziano scomparso trovato morto dai soccorsi a Montelepre

Il corpo senza vita di un uomo anziano è stato ritrovato ieri, 26 ottobre, nelle campagne intorno a Montelepre, in provincia di Palermo. L’anziano risultava disperso da alcuni giorni, e il suo ritrovamento è avvenuto a seguito di intense operazioni di ricerca coordinate dai Vigili del Fuoco e da altre forze di soccorso. Gli sforzi si sono concentrati su un’area vasta e impervia, particolarmente difficile da perlustrare per via delle condizioni morfologiche del territorio.

Nella mattinata del 26 ottobre, un elicottero dei Vigili del Fuoco, identificato come “Drago 146”, ha sorvolato la zona per agevolare le operazioni di ricerca dall’alto, supportando il lavoro delle squadre a terra che stavano battendo il territorio palmo a palmo. Le immagini riprese dall’elicottero testimoniano l’accuratezza dell’intervento e l’impegno messo in campo dalle forze di soccorso nella speranza di rintracciare l’uomo scomparso in vita.

