Isola ecologica di Pistunina distrutta dalle fiamme: indagini in corso

Un incendio devastante nell’isola ecologica di Pistunina a Messina, minaccia le abitazioni. Vigili del fuoco e mezzi di soccorso mobilitati per spegnere le fiamme. La sicurezza delle isole ecologiche e la gestione dei rifiuti sono sotto esame.

Un incendio di sterpaglie, originatosi a Zafferia, si è rapidamente trasformato in una catastrofe ecologica quando le fiamme hanno raggiunto l’isola ecologica di Pistunina, a Messina. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, l’incendio è stato alimentato dal forte vento e ha trovato facile propagazione tra i cassoni della differenziata contenenti carta, plastica e legno. Il fuoco ha successivamente coinvolto una tettoia e un capannone adibito a falegnameria.

Le autorità locali hanno immediatamente mobilitato i mezzi di soccorso per fronteggiare l’emergenza. Oltre alla squadra boschiva iniziale, sono state fatte convergere sul luogo dell’incendio due autobotti e l’autoscala. Il Comune ha inviato un’autobotte e mezzi del dipartimento di Protezione Civile, tra cui l’assessore Minutoli, per supportare le operazioni di spegnimento delle fiamme.

La situazione è stata gestita direttamente dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Messina, Felice Iracà, che ha coordinato le operazioni di soccorso insieme al funzionario di guardia. Nonostante gli sforzi congiunti, l’incendio ha causato ingenti danni all’isola ecologica e alle strutture circostanti.

La tempestività dell’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente alle abitazioni circostanti. Tuttavia, l’evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle isole ecologiche e sulla gestione dei rifiuti, considerando che il fuoco ha avuto vita facile a causa del materiale infiammabile accumulato nei cassoni della differenziata.

Le indagini sull’origine dell’incendio sono ancora in corso e si sta valutando se si tratti di un evento doloso o accidentale. Nel frattempo, le autorità locali si impegnano per ripristinare l’isola ecologica e valutare le misure necessarie per prevenire futuri incidenti di questo genere.

© Riproduzione riservata.