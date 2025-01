📽 Aggiornamento lavori sulla frana della SP 135 a Gioiosa Marea

di Maria Cristina Miragliotta – Nella mattinata del 2 dicembre 2024, un crollo ha interessato la strada provinciale S.P. 135 al chilometro 0+750, in località Rocca, presso l’innesto con la circonvallazione di Gioiosa Marea (Messina). La frana, causata da infiltrazioni idriche, ha coinvolto un tratto di muro di sostegno e parte della carreggiata stradale a valle, generando gravi rischi per la sicurezza pubblica e privata. La situazione ha compromesso non solo il transito veicolare ma anche la stabilità di un condominio situato sotto il tratto interessato.

Il Direttore Generale della Città Metropolitana di Messina, Dr. Giuseppe Campagna, contattato dalla nostra redazione, ha tempestivamente e gentilmente risposto illustrando le misure adottate per affrontare l’emergenza. È stato necessario procedere con un intervento di somma urgenza per garantire l’incolumità pubblica e privata e tutelare il patrimonio immobiliare esposto. Tra le azioni intraprese figurano la demolizione delle parti danneggiate del muro e della strada, la ricostruzione del supporto stradale per prevenire ulteriori cedimenti, e il ripristino delle opere di smaltimento delle acque.

Il verbale di somma urgenza è stato redatto il 3 dicembre 2024, con consegna dei lavori avvenuta il 5 dicembre 2024. L’intervento, affidato a un’impresa specializzata, ha un costo complessivo di 500.000 euro. Sono state già effettuate opere provvisorie di protezione per il condominio sottostante e demolizioni delle parti a rischio. I rilievi e le indagini geognostiche hanno consentito la redazione dei calcoli strutturali e la progettazione esecutiva, ora in attesa di approvazione dal Genio Civile.

Con una delibera del Commissario ad acta del 31 dicembre 2024, è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio relativo ai lavori eseguiti. Il completamento delle opere è previsto entro due mesi dalla ripresa delle attività .

