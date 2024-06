Premiate squadre e personalità alla Festa del Calcio Siciliano

La seconda edizione della Festa del Calcio Siciliano si è svolta ieri nella sala rossa del Comitato Regionale Sicilia della LND, in un’atmosfera di grande leggerezza e divertimento. L’evento, condotto dai giornalisti Nadia La Malfa e Marco Gullà, è stato arricchito dall’umorismo del comico palermitano Sasà Salvaggio, che ha intrattenuto il pubblico con il suo repertorio di battute e sketch.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato Regionale Sicilia della LND sotto la presidenza di Sandro Morgana, ha celebrato le squadre vincitrici dei campionati dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, includendo anche il calcio a 5, il calcio femminile e gli eSport della stagione 2023-24. I vincitori sono stati premiati con l’ambito riconoscimento della coppa.

Tra i premi speciali assegnati, il Premio “Filippo Lentini” per il miglior calciatore è andato a Luca Savasta del Modica Calcio, mentre il Premio “Bino Abisso” per il miglior allenatore è stato attribuito a Filippo Raciti, tecnico del Paternò Calcio. Il Premio “Angelo Amendolia” per il miglior arbitro è stato assegnato a Giuseppe Matranga, e il Premio “Franco Zuccalà” per la stampa sportiva è stato conferito a Roberto Gueli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Inoltre, il Premio “Gianfranco Provenzano” alla carriera è stato assegnato a Mario Tamà, storico dirigente del CR Sicilia, mentre il Premio “Speciale Orazio Siino” è stato conferito a Giancarlo Abete, presidente della LND.

L’evento è stato impreziosito dalla presenza del presidente nazionale della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, del vicepresidente Vicario della LND Cristian Mossino e del vicepresidente area Sud Saverio Mirarchi. Tra le istituzioni politiche, hanno partecipato l’onorevole Edy Tamajo, rappresentante della Regione Siciliana, e l’europarlamentare Giuseppe Lupo.

Sandro Morgana ha sottolineato l’importanza di questo evento, dichiarando: “Per il secondo anno consecutivo abbiamo voluto festeggiare il calcio siciliano con l’ormai tradizionale appuntamento d’intrattenimento, entrato di diritto nella nostra programmazione stagionale del Comitato Regionale. Anche questa edizione ha avuto un grande successo di partecipazione e attenzione da parte di tutti gli addetti ai lavori, a conclusione di una stagione ancora una volta straordinaria e al tempo stesso ricca di sostanziali novità: la più importante certamente legata al decreto legislativo numero 36 che ha abolito il vincolo sportivo e ha introdotto il tema del lavoro sportivo”.

Il presidente ha inoltre annunciato che la Sicilia ospiterà il prossimo Torneo delle Regioni, manifestazione giovanile per Rappresentative che coinvolgerà tutta la regione nella prossima primavera. Morgana ha concluso: “La professionalità di Nadia La Malfa e Marco Gullà nella conduzione della serata, con le risate di Sasà Salvaggio sono state la ciliegina sulla torta che ha concluso in bellezza una stagione certamente importante”.

