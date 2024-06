Gianna Fratta alla guida della Fondazione Taormina Arte Sicilia

Gianna Fratta, direttrice d’orchestra e pianista, è stata nominata Direttrice Artistica della Fondazione Taormina Arte Sicilia. Il Commissario straordinario della Fondazione, Sergio Bonomo, ha annunciato la nomina, descrivendo Fratta come “figura di alto spessore e professionalità”, destinata a ricoprire un ruolo di grande responsabilità. Bonomo ha espresso fiducia nel fatto che l’esperienza e la competenza di Fratta contribuiranno a proiettare la Fondazione verso ambiziose mete di sviluppo, soprattutto in vista della 70ma edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 12 al 19 luglio 2024.

Gianna Fratta vanta una carriera internazionale di grande rilievo. Ha diretto prestigiose orchestre in teatri rinomati, tra cui il Teatro Coliseo di Buenos Aires, la Carnegie Hall di New York, il Seoul Arts Center, l’Opera di Hong Kong e la Smetana Hall di Praga. È stata la prima direttrice d’orchestra a collaborare con i Berliner Symphoniker e la prima italiana a dirigere l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Tra le altre orchestre dirette da Fratta figurano la Prime Orchestra di Seoul, l’Orchestra Sinfonica di Macao, l’Orchestre National d’Île-de-France e la Royal Academy di Londra.

In Italia, Fratta ha collaborato con le principali orchestre, tra cui l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e quella del Verdi di Trieste. Ha lavorato al fianco di artisti del calibro di Martha Argerich, Gidon Kremer, Sergej Krylov, Avi Avital, Raina Kabaiwanska, David Garrett e Daniele Abbado.

L’Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, ha elogiato la nomina di Gianna Fratta, definendola una scelta che arricchirà la qualità delle iniziative della Fondazione. “Il profilo internazionale e professionale dell’artista contribuirà certamente ad arricchire la qualità delle scelte che la Fondazione dovrà effettuare”, ha dichiarato Amata, formulando i suoi auguri di buon lavoro alla nuova Direttrice Artistica.

Gianna Fratta ha espresso la sua gratitudine per la nomina, sottolineando la responsabilità di dirigere una realtà prestigiosa come la Fondazione Taormina Arte Sicilia. “Assumere la direzione artistica di una realtà così prestigiosa e sedimentata anche nell’immaginario collettivo per il suo essere fortemente correlata a location di prestigio come l’Anfiteatro Antico di Taormina e a manifestazioni di rilievo come, tra le altre, il Taormina Film Festival è innanzitutto una grande responsabilità”, ha affermato Fratta. Ha inoltre evidenziato l’importanza di valorizzare attraverso l’arte, la musica, lo spettacolo, il cinema, la danza e il teatro, gli spazi culturali e storici di Taormina, rilanciandone l’immagine a livello internazionale.

