Saldi invernali dal 4 gennaio, Tamajo: opportunità per il commercio

I saldi invernali inizieranno in Sicilia sabato 4 gennaio 2025, concludendosi il 15 marzo. La decisione è stata ufficializzata attraverso un decreto emanato dall’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, rispettando le linee guida nazionali. Tale misura è volta a garantire uniformità con le tempistiche adottate dalla maggior parte delle regioni italiane.

“Strumento di rilancio” L’assessore Tamajo ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, definendola “un’opportunità rilevante per consumatori e commercianti”. Ha poi aggiunto: “I saldi rappresentano un’occasione per stimolare il settore, mantenendo competitività e attrattività nel mercato. Invitiamo i cittadini siciliani a vivere questo periodo in modo responsabile, ponendo attenzione alla qualità dei prodotti.”

L’assessorato delle Attività produttive ha inoltre annunciato che proseguirà nel monitorare l’andamento delle vendite durante il periodo dei saldi, al fine di individuare eventuali criticità. Parallelamente, verranno sviluppate iniziative mirate a sostenere il commercio locale, un settore che riveste un ruolo strategico per l’economia dell’isola.

Con il loro avvio allineato a quello del resto d’Italia, i saldi invernali rappresentano un momento centrale per le dinamiche economiche e sociali, contribuendo a creare un clima di fiducia tra consumatori e operatori commerciali.

