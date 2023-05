Depuratore per Gioiosa Marea e Piraino: i dettagli del progetto

di Maria Cristina Miragliotta – Si è svolta presso i locali del Circolo Roma di Gioiosa Marea la conferenza stampa per presentare ed illustrare i dettagli e le caratteristiche del progetto del depuratore consortile che servirà i comuni di Gioiosa Marea e Piraino.

Presenti all’incontro, oltre i sindaci di Gioiosa Marea e Piraino, rispettivamente dott.ssa Giusi La Galia e avv. Salvatore Cipriano, il sub commissario della Regione Siciliana per la Depurazione delle Acque, ing. Riccardo Costanza.

L’approvazione del progetto esecutivo del depuratore consortile segna un passo importante verso la risoluzione di un annoso problema che afflige oramai da decenni Gioiosa e Piraino.

Un’opera importantissima per le due comunità sia sotto il profilo ambientale che economico vista la vocazione turistica dei due Comuni.

Cipriano e La Galia hanno espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto; in particolare, il sindaco di Gioiosa Marea ha voluto dedicare questo momento di gioia al compianto Sindaco Ignazio Spanò, che proprio per la realizzazione di questo progetto si era impegnato con tenacia e convinzione.

