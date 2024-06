Rogo nella discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, mezzi aerei in azione

Un vasto incendio ha colpito la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, situata lungo la costa tirrenica della provincia di Messina. Le fiamme, che avevano già lambito l’area il giorno precedente, si sono originate nel torrente Mazzarrà, attualmente in secca, propagandosi rapidamente. Il rogo ha inizialmente investito le sterpaglie nella vecchia discarica, ormai in disuso, prima di raggiungere quella operativa, dove il rivestimento in telo è andato a fuoco.

Per contenere l’incendio, i mezzi aerei stanno utilizzando getti d’acqua, creando le condizioni per l’intervento da terra con pale meccaniche e ruspe. Questi strumenti vengono impiegati per spostare i rifiuti accumulati e realizzare una striscia tagliafuoco.

Il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Navarra, ha dichiarato che al momento l’area urbana è protetta dal fumo grazie al vento che soffia in direzione del mare, lontano dal paese. “Speriamo che non cambi la direzione”, ha aggiunto Navarra. Anche il vicino comune di Furnari non presenta attualmente rischi sanitari legati al fumo dell’incendio.

Il sindaco Navarra ha espresso il suo convincimento che l’incendio abbia origine dolosa, sottolineando che le fiamme sono state appiccate deliberatamente nell’area del torrente Mazzarrà. Le autorità locali sono impegnate a monitorare costantemente la situazione, mentre continuano le operazioni per domare il rogo e mettere in sicurezza la discarica.

