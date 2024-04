Riforme Regionali: giunta approva DDL “Impegni Governativi”

La giunta regionale ha dato il via libera al disegno di legge “Impegni governativi”, rispondendo così alle osservazioni formulate dalla presidenza del Consiglio dei ministri in merito alle disposizioni connesse alla legge di Stabilità della Sicilia.

Il provvedimento propone l’abrogazione diretta di alcuni articoli, oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale, e la modifica di altri, nell’ottica della collaborazione tra lo Stato e la Regione per superare eventuali dubbi di incostituzionalità.

Tra le modifiche proposte vi è la riformulazione di disposizioni ritenute di rilevanza sociale, come gli incentivi per i medici operanti in aree periferiche e l’aggiornamento delle tariffe per le strutture riabilitative e di assistenza a persone con disabilità.

Inoltre, si prevede la revisione delle norme relative alla progressione professionale del personale regionale, con riserva del 50% delle posizioni disponibili e l’estensione dei benefici a tutto il personale idoneo. Temporaneamente, fino al 31 dicembre 2025, la legge regionale n. 20 del 1999 sarà estesa anche alle donne vittime di violenza con deformità permanente al viso e ai figli delle vittime di femminicidio.

Il disegno di legge include anche modifiche alla disciplina delle ex Province, in attesa dell’approvazione di una legge nazionale per la riforma degli enti di area vasta e l’introduzione del voto diretto per gli organi decisionali. In conformità con una sentenza della Corte Costituzionale, sono previste elezioni per i presidenti dei Liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani tra ottobre 2024 e l’istituzione dei nuovi organi, con la fine del mandato dei commissari straordinari regionali.

Il testo del disegno di legge sarà ora inviato all’Assemblea regionale siciliana per la fase di discussione e l’approvazione definitiva.

