Controlli sugli autobus, 18 violazioni riscontrate dalla Polizia

Prosegue senza sosta l’attività di controllo della Polizia Stradale sugli autobus da noleggio con conducente e sui mezzi di linea, sia nazionali che esteri. Le verifiche effettuate hanno evidenziato un aumento significativo delle infrazioni commesse dai conducenti e dai proprietari dei veicoli adibiti al trasporto di passeggeri. In totale, sono stati controllati 22 autobus e sono state riscontrate 18 violazioni al Codice della Strada e alle specifiche normative di settore.

Le principali infrazioni rilevate hanno riguardato il mancato rispetto dei limiti di velocità, il superamento dei tempi di guida consentiti, l’assenza o l’irregolarità dei documenti di bordo e del conducente, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e diverse carenze nelle dotazioni di sicurezza obbligatorie, come estintori, martelletti frangivetro, uscite di sicurezza e cassette di pronto soccorso. In un caso specifico, un autobus è stato sospeso dalla circolazione a causa di gravi inefficienze riscontrate nelle uscite di emergenza; i passeggeri sono stati quindi trasferiti su un altro mezzo per garantire la loro sicurezza.

L’attività di controllo ha inoltre consentito di accertare violazioni commesse da conducenti di aziende di trasporto sia europee che extraeuropee. Alcuni di questi autisti sono stati sanzionati per aver esercitato, in aperta violazione delle norme sul cabotaggio, la professione di trasportatore di persone in territorio italiano oltre i limiti previsti, creando una situazione di concorrenza sleale nei confronti delle imprese nazionali.

Secondo il Comando della Polizia Stradale di Messina, “questi dati evidenziano ancora una volta un rischio significativo e sottolineano la necessità di un attento e costante monitoraggio. Il nostro obiettivo è e rimane quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione e rendendo uniformi le regole in ambito europeo”. Le verifiche proseguiranno anche nelle prossime settimane.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo