Weekend in Sicilia, temperature elevate oltre la media stagionale

Un’area di alta pressione di matrice subtropicale continua a interessare il bacino del Mediterraneo centro-occidentale, determinando condizioni meteorologiche stabili e soleggiate sulla Sicilia e su gran parte del Sud Italia. Nel corso del fine settimana, in particolare sabato e domenica, si prevede cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale, inclusi i litorali tirrenico, ionico e meridionale, nonché sulle aree interne e montuose dell’isola.

I venti risulteranno deboli e in graduale attenuazione, con prevalente provenienza dai quadranti nord-orientali. Il livello dello zero termico sarà compreso tra i 4.350 e i 4.500 metri. I bacini marini circostanti, tra cui il Basso Tirreno, il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia, si presenteranno poco mossi.

Il persistere dell’anticiclone subtropicale lascerà spazio a una fase meteorologica tipicamente estiva, che interesserà non solo la Sicilia ma anche le regioni di Campania e Calabria. L’atmosfera si manterrà generalmente stabile, sebbene nelle ore centrali della giornata non si escludano locali annuvolamenti in prossimità dei rilievi montuosi e delle aree più interne, senza tuttavia fenomeni di rilievo associati.

Le temperature si manterranno superiori alle medie stagionali, consolidando una tendenza climatica caratterizzata da valori elevati per il periodo. – Fonte 3Bmeteo.

