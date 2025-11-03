Messina Volley travolge il Randazzo 3-0 al PalaRescifina

Il Messina Volley ha conquistato una netta vittoria interna contro il New Randazzo Volley con il punteggio di 3-0 nella seconda giornata del campionato di Serie C femminile. La formazione allenata da Marcela Nielsen ha imposto il proprio gioco contro le etnee guidate da Stefano Bertone, sostenuta dal numeroso pubblico presente nella palestra del “PalaRescifina”.

Nel primo set, le ospiti si sono portate in vantaggio (1-4) con Valenti e Messineo, ma la reazione gialloblù non si è fatta attendere. Con i punti di La Spada e Basile, le peloritane hanno ristabilito la parità (5-5) e allungato fino al +9 (22-13) grazie a Cuzzola e Basile, chiudendo poi 25-14 con un attacco di Mondello.

Il secondo parziale ha visto le padrone di casa partire forti (8-3) e mantenere il controllo, nonostante il tentativo di rimonta delle avversarie (9-8). Nielsen e compagne hanno gestito con ordine la parte finale, chiudendo 25-22. Nel terzo set, il Messina Volley ha preso subito margine (8-4) e incrementato fino al +9 (14-5), complice la precisione di Basile, Mondello e Arena. Il Randazzo ha accorciato fino al -4 (17-13), ma la squadra peloritana ha ripreso il largo e concluso il match 25-15 grazie all’ace di Sara Arena.

«È un risultato positivo, soprattutto perché ottenuto in casa» ha dichiarato il direttore tecnico Marcela Nielsen, aggiungendo che «sarà importante lavorare su ricezione e battuta». Il tecnico etneo Bertone ha riconosciuto la superiorità avversaria: «Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, ma siamo una squadra neopromossa e stiamo crescendo».

Messina Volley – New Randazzo Volley 3-0 (25-14; 25-22; 25-15)

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci,

Arena S., Cuzzola, La Spada, Natoli (Lib. 1), Colombrita (Lib. 2). 2° All. Rizzo

New Randazzo Volley: Aiello, Pandolfo, Davide (Cap.), Salanitri, Marzullo, Lupo, Franco, Attinà,

Ruffino, Valenti, Turrisi, Messineo, Giorgianni (Lib. 1), Parisi (Lib. 2). All. Bertone

Arbitri: De Gaetano e Siracusa.

