«Alla scoperta degli antichi sapori» il 30 agosto a Gioiosa Marea

Tradizione gastronomica, risorse del mare e sostenibilità saranno al centro dell’iniziativa “Alla scoperta degli antichi sapori – Tradizione, mare e territorio”, in programma domenica 30 agosto 2026, alle 19.30, nel Borgo Marinaro di Gioiosa Marea.

L’appuntamento, dal titolo «Un mare Gioiosa…mente ricco – Pesce “povero”», sarà dedicato alla valorizzazione delle specie ittiche locali e alla conoscenza delle risorse legate alla pesca nel Golfo di Patti. Il programma prevede uno show cooking con una dimostrazione dal vivo e, a seguire, una degustazione gratuita di piatti preparati utilizzando pesce locale.

Nel corso della serata si terrà anche una tavola rotonda tematica incentrata sulla pesca nel Golfo di Patti e sulle pratiche orientate a un consumo sostenibile. Al confronto prenderanno parte rappresentanti del Comune di Gioiosa Marea, del GAC Golfo di Patti, della CO.GE. COOPESCA Portorosa, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, della Stazione Zoologica Anton Dohrn Sicilia, dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo e di Confcooperative Sicilia Settore Pesca.

L’iniziativa rientra in un progetto finanziato dalla Regione Siciliana attraverso il Dipartimento della Pesca Mediterranea di Palermo.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Turistico del Comune di Gioiosa Marea al numero 0941 363323.

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