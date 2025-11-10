Schifani: «Prenderò provvedimenti», verso il rimpasto nella Giunta

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha avviato un intervento di riorganizzazione dell’esecutivo regionale. Secondo quanto riferito da fonti istituzionali, nel corso della giornata dovrebbero essere adottati i primi provvedimenti relativi alla composizione della Giunta. L’orientamento sarebbe quello di procedere alla sostituzione di due esponenti della Democrazia Cristiana: Andrea Messina, assessore alle Autonomie locali, e Nuccia Albano, titolare della delega alla Famiglia e al Lavoro.

La richiesta di una riduzione della rappresentanza del partito in Giunta è stata avanzata da tempo da Fratelli d’Italia, principale forza della coalizione, che ha sollecitato un riequilibrio in seguito ai recenti sviluppi politici interni. Secondo le stesse fonti, l’intervento dovrebbe mantenere carattere limitato, senza estendersi ad altre deleghe o forze politiche.

Il confronto nella maggioranza si inserisce nel contesto dell’inchiesta della Procura di Palermo che coinvolge figure di rilievo della Dc e di Noi Moderati. A Totò Cuffaro, Carmelo Pace e Saverio Romano sono state richieste misure cautelari, circostanza che ha inciso sulle dinamiche tra i partiti della coalizione.

«In mattinata prenderò i primi provvedimenti sulla giunta», avrebbe dichiarato Schifani nel corso di colloqui riservati. Tra le ipotesi allo studio vi è la revoca delle deleghe di Albano e Messina, con la possibilità che la Democrazia Cristiana esca dall’esecutivo, garantendo comunque un appoggio esterno all’Assemblea regionale. Schifani manterrebbe l’interim, respingendo l’ipotesi di un azzeramento totale della Giunta. L’opposizione ha annunciato per domani un presidio davanti a Palazzo d’Orléans chiedendo le dimissioni del presidente.

