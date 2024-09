Rapinata titolare di un negozio a Patti mentre rientrava in casa

I Carabinieri della compagnia di Patti, guidati dal tenente colonnello Salvatore Pascariello, sono attivamente impegnati nella ricerca di un uomo implicato in una rapina avvenuta oggi pomeriggio. Intorno alle ore 14:00, l’individuo, il cui volto era coperto e armato di una pistola a salve, ha avvicinato una donna mentre questa stava aprendo la porta di casa in via Due Giugno a Patti. L’uomo ha sparato tre colpi e, sotto minaccia, ha ottenuto dalla signora, proprietaria di esercizio commerciale sito in Corso Matteotti a Patti, una busta contenente l’incasso della giornata, ammontante a circa mille euro. Dopo aver ricevuto il denaro, il rapinatore è fuggito.

Immediatamente dopo l’accaduto, è stato dato l’allarme e i Carabinieri della compagnia di Patti sono intervenuti sul posto. I militari hanno informato prontamente la Procura della Repubblica di Patti e hanno avviato le ricerche per rintracciare l’autore del crimine. Le indagini sono attualmente in corso.

