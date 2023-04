Oliveri: Street Food – Sicily on Tour al via con il Villaggio Goloso

Il “Villaggio Goloso” aprirà le sue porte nel sito balneare di Oliveri, sull’affaccio a mare tirrenico di Messina, dal 28 aprile al 1° maggio. Lo “Street Food – Sicily on Tour” offrirà una vasta scelta di specialità salate e dolci, dalla carne al pesce, dal formaggio alle verdure. Tra le prelibatezze più ricercate ci saranno il Choco Kebab, il panino con la Porchetta del Suino Nero dei Nebrodi, il coppo con totani e tocchetti di pane fritto, le crespelle di neonata, gamberi e acciughe e il waffle al pistacchio d’ispirazione di Bronte.

La kermesse, che ospiterà anche birrifici locali e produttori di vino, vedrà la partecipazione del Sindaco del Comune di Oliveri Francesco Iarrera e del Gal Nebrodi Plus e del suo Presidente Francesco Calanna, impegnati a sostenere l’offerta di qualità e il potenziamento delle imprese locali.

La filosofia di vita per Claudio Prestopino, organizzatore e artefice della rassegna, è di essere una fionda per tutte le aziende che hanno voluto affiancarsi a questo progetto di sviluppo. Qui, il turismo cresce dando spazio all’imprenditoria e all’artigianalità, grazie a questo “shakerato red carpet” e marchio di fabbrica “Street Food – Sicily on Tour” che si incardina in una piazza ambita tra la primavera e l’estate di Oliveri.

La kermesse non sarà solo un’occasione per gustare la gastronomia d’eccellenza, ma anche per ballare, cantare e ridere con momenti di musica live, dj set e cabaret. Il “Villaggio Goloso” è pronto ad accontentare un vasto pubblico che è anche pronto a stupirsi. Oliveri diventa capofila con molta vitalità, avendo già esordito con Prestopino in questo “format peregrino” già l’anno scorso.

Il “Villaggio Goloso” è un contenitore di eventi e racconti di vita, che ha l’obiettivo di favorire la conoscenza delle aziende siciliane all’esterno del perimetro provinciale. Il successo della kermesse potrebbe far nascere altre tappe future.

Date e orari di apertura e chiusura della kermesse:

Venerdì 28 aprile dalle ore 18 a mezzanotte;

Sabato 29 aprile dalle ore 18 all’1:00;

Domenica 30 aprile dalle ore 11 alle ore 15:30 e dalle ore 18 all’1:00;

Lunedì 1° maggio dalle ore 11 a mezzanotte.

