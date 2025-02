Pedopornografia online, 34 arresti eseguiti in 56 città italiane

Nell’ambito di un’operazione nazionale mirata al contrasto della pedopornografia online, la Polizia di Stato, su delega della Procura Distrettuale di Catania, ha effettuato 115 perquisizioni in 56 città italiane. L’operazione, che ha coinvolto oltre 500 agenti, ha portato all’arresto di 34 persone per il possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Le indagini, condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania con il supporto del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, hanno permesso di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di contenuti illeciti su una piattaforma di messaggistica istantanea.

Gli investigatori, attraverso operazioni sotto copertura e sofisticate tecniche di digital forensic, hanno superato i sistemi di crittografia utilizzati dagli indagati, risalendo alla loro identità nonostante l’anonimato della rete. Alcuni dei soggetti coinvolti non si limitavano alla detenzione di materiale illecito, ma producevano e condividevano contenuti autoprodotti con vittime minorenni già identificate.

Gli arrestati risiedono in diverse province italiane, tra cui Catania, Roma, Milano, Napoli, Firenze e Torino. Le perquisizioni hanno interessato numerosi centri urbani, con il sequestro di dispositivi contenenti decine di migliaia di file illegali. Il materiale rinvenuto è attualmente al vaglio della magistratura per ulteriori accertamenti e per l’identificazione delle vittime. Gli indagati, tutti uomini di età compresa tra i 21 e i 59 anni, appartengono a diverse categorie sociali.

L’operazione ha richiesto indagini transnazionali e il coinvolgimento di autorità estere per tracciare gli scambi di file su server internazionali. L’elevata specializzazione della Polizia Postale ha permesso di decrittare dati sensibili, acquisendo prove determinanti per l’inchiesta. L’attività investigativa prosegue per approfondire il quadro probatorio e individuare altri potenziali responsabili.

