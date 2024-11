Condotta antisindacale del Comune di Barcellona criticata da Cisl FP

La CISL FP Messina ha espresso ferma opposizione verso eventuali accordi contrattuali che possano risultare dannosi per i diritti dei lavoratori del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. A seguito della recente sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha riscontrato una condotta antisindacale da parte dell’amministrazione comunale, la CISL FP ha ribadito il proprio impegno a tutelare i dipendenti pubblici e a garantire il rispetto delle normative contrattuali.

Il tribunale ha accertato che il Comune non ha rispettato l’obbligo di avviare le trattative per la stipulazione del contratto collettivo integrativo per il periodo 2018-2022 e ha ostacolato la prosecuzione delle trattative per il 2023. Di conseguenza, è stato disposto che il Comune cessi immediatamente tale condotta antisindacale e si astenga dal reiterarla in futuro, avviando o riaprendo le trattative per il contratto integrativo dal 2018 al 2023 nel rispetto delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva. Inoltre, è stato raccomandato che le relazioni sindacali si svolgano con buona fede e collaborazione.

In vista di un’udienza presso il giudice del lavoro, prevista per la prossima settimana, la CISL FP ha criticato la presunta urgenza con cui il Comune, con il sostegno di CGIL e CSA, mira a definire un accordo limitato per il 2023 e 2024, ignorando i diritti contrattuali arretrati. Giovanna Bicchieri, segretaria generale della CISL FP Messina, e Maurizio Giliberto, responsabile delle funzioni locali, hanno dichiarato che “la contrattazione è un adempimento formale che deve avere piena legittimità” e che il sindacato parteciperà alle trattative solo quando verranno rispettate tutte le prescrizioni contrattuali dal 2018 al 2024 e saranno allocate le risorse economiche previste.

Bicchieri e Giliberto, inoltre, hanno definito le recenti convocazioni del Comune come “riunioni dilatorie”, evidenziando che a loro avviso queste iniziative hanno il solo scopo di evitare ulteriori sanzioni giudiziarie per condotta antisindacale.

