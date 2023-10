Arresto a Bagheria: 27enne accusato di atti persecutori

Recentemente, la Stazione di Bagheria dei Carabinieri ha proceduto all’arresto di un giovane di 27 anni, originario di Bagheria. Tale provvedimento è stato eseguito seguendo l’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese. L’accusa a carico del giovane è quella di atti persecutori nei confronti del nuovo compagno della sua ex convivente. L’arresto è avvenuto su richiesta della Procura operante presso lo stesso tribunale.

Parallelamente, un altro arresto è stato effettuato dalla Stazione dei Carabinieri di Palermo Villagrazia. Un uomo di 40 anni, già sottoposto a divieto di avvicinamento nei confronti della vittima, è stato trovato in violazione delle prescrizioni giudiziarie imposte dalla magistratura palermitana. L’uomo, imputato per maltrattamenti in ambito familiare, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Questa misura è stata adottata dal Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo, in risposta a una richiesta di inasprimento della misura cautelare presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

