Quarta Edizione Poesia Religiosa “Beata Vergine Maria di Lourdes”

Il Premio Internazionale di Poesia Religiosa “Beata Vergine Maria di Lourdes” celebra la sua Quarta Edizione, un evento annuale dedicato alla figura di Maria, che ha sempre rappresentato un punto centrale della devozione religiosa. L’iniziativa, ideata dal poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo, arriva dopo il successo della Terza Edizione, che ha visto la partecipazione di numerosi poeti provenienti dall’Italia e da diverse nazioni. La Greca ha scelto di continuare questa tradizione senza avvalersi di contributi pubblici o privati, garantendo una completa indipendenza del concorso.

L’edizione di quest’anno si svolge sotto il Patrocinio Morale delle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo, in provincia di Torino. Il concorso si divide in due sezioni: la Sezione A, dedicata alla poesia in lingua italiana su tema religioso, e la Sezione B, aperta a poesie a tema libero. I premi per i primi tre classificati di ogni sezione comprendono eleganti targhe in flex, mentre i partecipanti meritevoli riceveranno Diplomi personalizzati in caso di Menzione o Segnalazione.

Un riconoscimento speciale sarà conferito alla memoria di Silvia Ragazzini Martelli, poetessa, scrittrice e pittrice scomparsa nel settembre 2022. Il Premio, che si avvale di una giuria presieduta dallo stesso La Greca e composta da esperti del settore, assegnerà anche due Riconoscimenti Internazionali a personalità o associazioni che si sono distinte nel campo della solidarietà e del volontariato.

La scadenza per l’invio delle opere è fissata al 31 ottobre 2025. Gli interessati possono scaricare il regolamento e la scheda di partecipazione dal sito ufficiale dell’evento www.rosariolagreca.it.

