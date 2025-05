Istituita la Consulta per le Attività Produttive a Gioiosa Marea

Il Consiglio Comunale di Gioiosa Marea, con delibera n. 6 del 29 aprile 2025, ha approvato l’istituzione della Consulta per le Attività Produttive ed Economiche. Tale organismo, una volta nominati i rappresentanti, potrà entrare in funzione immediatamente, assumendo un ruolo fondamentale nella proposta, nella programmazione condivisa e nella valorizzazione delle idee e delle strategie commerciali delle imprese locali.

Secondo quanto evidenziato dal consigliere comunale Tino Mastrolembo, promotore dell’iniziativa, la Consulta avrà anche una funzione preparatoria per la ricostituzione dell’associazione dei commercianti. In stretta collaborazione con l’assessorato locale, essa contribuirà a identificare e sfruttare le opportunità offerte da bandi, finanziamenti e agevolazioni provenienti dal settore pubblico.

L’obiettivo dichiarato è quello di incentivare lo sviluppo economico del territorio attraverso un approccio coordinato tra le diverse realtà imprenditoriali e le istituzioni locali, mirato a rafforzare il tessuto commerciale e a favorire la crescita economica di Gioiosa Marea.

La Consulta si configura quindi come un strumento utile per stimolare il dialogo tra pubblico e privato, in modo da promuovere attività che possano beneficiare di risorse e opportunità economiche, rendendo più dinamico e competitivo il panorama locale.

