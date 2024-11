Agifar for Children, raccolta doni per bambini ospedalizzati in difficoltà

A Palermo e nelle aree limitrofe è stata lanciata l’iniziativa solidale “Agifar for children,” organizzata dall’Associazione Giovani Farmacisti Agifar Palermo con il sostegno del Comune di Palermo, di Federfarma Palermo-Utifarma e di Fenagifar. Il progetto si propone di raccogliere donazioni di giocattoli e articoli di cartoleria, destinati ai bambini ricoverati in ospedale o accolti in case di comunità.

Grazie alla partecipazione delle farmacie aderenti, situate nelle province di Palermo e Trapani, i cittadini hanno la possibilità di contribuire lasciando doni nelle apposite aree delle farmacie, identificate dalla locandina ufficiale dell’iniziativa. Finora sono 22 le farmacie partecipanti, ma il numero è in crescita. Le donazioni raccolte, tra cui già 150 mazzi di carte da gioco, 150 scatole di colori e 150 album da colorare donati da un’azienda, saranno in parte destinate al reparto di Pediatria dell’ISMETT. Altre verranno affidate alle associazioni locali “Teniamoci per mano” e “Amore e carità,” grazie al contributo della dottoressa Anna Gallina, che si occuperanno di distribuirle ai bambini delle case di comunità e alle famiglie in difficoltà.

Il presidente provinciale e segretario nazionale di Agifar, Paolo Levantino, ha sottolineato il valore della solidarietà alla base dell’iniziativa: “Lanciamo un appello alle imprese e a tutti i cittadini a partecipare a questa grande iniziativa solidale nata con l’intento di regalare un momento di gioia ai bambini meno fortunati della provincia di Palermo durante il periodo natalizio.

Questo progetto vuole non solo fornire un aiuto concreto, ma anche promuovere il valore della solidarietà, sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza della condivisione e della generosità nei confronti dei più piccoli e delle loro famiglie in difficoltà”.

Le farmacie aderenti si propongono come centri di raccolta fino al 23 novembre, unendo le forze per offrire alla comunità non solo un servizio sanitario, ma un punto di riferimento per il benessere sociale. “Le farmacie della provincia di Palermo si pongono come punto di riferimento non solo per la salute, ma anche per il benessere sociale della comunità,” conclude Levantino. Questo lavoro di squadra, avviato grazie all’impegno congiunto di Agifar Palermo, delle farmacie e delle associazioni, intende non solo raccogliere donazioni ma anche stimolare una riflessione sul valore della condivisione.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁