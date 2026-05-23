Capaci, Antoci richiama il ruolo dell’UE contro le mafie

Nel giorno dedicato alla commemorazione della strage di Capaci, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha richiamato il valore storico e civile di uno degli eventi che hanno segnato il contrasto alla criminalità organizzata in Italia.

In una nota diffusa in occasione del trentaduesimo anniversario dell’attentato, Antoci ha ricordato le vittime della strage del 23 maggio 1992, sottolineando il sacrificio del magistrato Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

“La strage di Capaci ha segnato in modo indelebile la storia del nostro Paese e continua a scuotere la coscienza civile di tutti i cittadini”, ha dichiarato Antoci, evidenziando come il ricordo delle vittime resti un riferimento per la tutela delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto.

L’esponente del Movimento 5 Stelle ha inoltre posto l’attenzione sulla dimensione internazionale del contrasto alle mafie, sostenendo che il fenomeno della criminalità organizzata non possa più essere considerato una questione esclusivamente nazionale. Secondo Antoci, le organizzazioni criminali operano attraverso reti transnazionali, sfruttando movimenti finanziari globali, innovazione tecnologica e differenze normative tra gli Stati.

Nel suo intervento ha richiamato il ruolo dell’Unione europea e degli strumenti già attivati, tra cui Europol, la Procura europea e la direttiva sul recupero dei beni confiscati, indicando come priorità il rafforzamento della cooperazione giudiziaria, l’armonizzazione delle norme antimafia e il monitoraggio dei flussi economici illeciti. Antoci ha inoltre annunciato l’impegno al Parlamento europeo per l’inserimento del reato associativo nella futura direttiva sul crimine transnazionale prevista per ottobre.

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