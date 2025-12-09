Uomo settantenne trovato morto in un b&b di Acireale

Un uomo di circa settant’anni è stato rinvenuto privo di vita nel pomeriggio di ieri all’interno di una camera di un bed and breakfast situato nel centro di Acireale, in provincia di Catania, dove si era sviluppato un incendio. Le fiamme hanno interessato principalmente un cassettone in legno. I rilievi eseguiti dai Carabinieri non escludono l’ipotesi che il rogo possa essere stato originato dalla stessa vittima. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe già manifestato in passato intenti autolesionistici.

L’incendio ha provocato momenti di forte preoccupazione tra gli altri ospiti della struttura ricettiva, che hanno immediatamente abbandonato le camere per mettersi in sicurezza lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, consentendo ai militari dell’Arma di avviare gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’episodio.

Le informazioni disponibili indicano che la vittima fosse separata e non avesse figli. Gli investigatori stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita per definire con precisione le circostanze dell’accaduto. «Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni», hanno riferito gli inquirenti, che attendono ulteriori elementi dagli esami tecnici in corso.

