Protocollo d’intesa a Messina per obiettivo differenziata al 65%

Oggi, a Messina, è stato sottoscritto un nuovo Protocollo d’intesa tra il Comune, CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, Messinaservizi Bene Comune S.p.A. e l’Università degli Studi di Messina. L’accordo, firmato dal sindaco Federico Basile, dalla rettrice Giovanna Spatari, dalla presidente di Messinaservizi Mariagrazia Interdonato e dal direttore dei rapporti territoriali di CONAI, Luca Piatto, si inserisce nel contesto del Festival della Sostenibilità 2025, in programma a Messina dal 14 al 16 maggio, e punta a migliorare la raccolta differenziata in città.

Il progetto è nato nell’ambito del Piano straordinario Città Metropolitane, che coinvolge le principali città del Centro-Sud Italia e si propone di raggiungere un obiettivo ambizioso: il 65% di raccolta differenziata. Messina ha già ottenuto importanti risultati, classificandosi al primo posto nel Sud Italia e al settimo a livello nazionale, con una percentuale del 58,57% nel 2024, e mira a consolidare e migliorare ulteriormente i propri successi.

CONAI fornirà supporto tecnico per ottimizzare il sistema di raccolta e per lanciare campagne di sensibilizzazione a livello cittadino, coinvolgendo l’Università, i cittadini e gli studenti. Inoltre, l’accordo prevede attività concrete per migliorare la qualità dei materiali raccolti e per ridurre gli sprechi, con l’obiettivo di garantire un modello di gestione virtuoso, replicabile anche in altre città del Mezzogiorno.

Il Protocollo avrà durata annuale con possibilità di rinnovo, rappresentando un passo importante nel percorso di Messina verso una città più sostenibile, circolare e attenta alla gestione dei rifiuti.

