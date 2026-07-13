Terza ondata di caldo: Italia verso temperature fino a 42 gradi

La nuova espansione dell’anticiclone subtropicale africano determina l’avvio della terza ondata di calore dell’estate sull’Europa e sull’Italia. Già nelle ultime ore le temperature hanno superato diffusamente le medie del periodo, con valori oltre i 40 gradi registrati soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e nelle Isole maggiori. Secondo le previsioni, il picco dell’evento è atteso tra il 14 e il 15 luglio, quando correnti d’aria molto calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte del territorio nazionale.

Nelle aree interne di Lazio e Toscana i valori massimi potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre in Sardegna le temperature potrebbero oltrepassare i 42 gradi. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, evidenzia che «stiamo vivendo una stagione caratterizzata da eventi estremi e persistenti».

L’alta pressione favorirà condizioni di stabilità atmosferica e cieli in prevalenza sereni per gran parte della settimana. L’aumento delle temperature coinvolgerà anche il Nord Italia e le zone alpine, dove l’innalzamento dello zero termico contribuirà ad accelerare il processo di fusione dei ghiacciai.

Una possibile variazione dello scenario meteorologico è prevista intorno al 18 luglio, con l’arrivo di una perturbazione proveniente dal Nord Europa che potrebbe interessare inizialmente le regioni settentrionali, determinando un abbassamento delle temperature e l’insorgenza di temporali.

Gli esperti avvertono che il notevole accumulo di calore nei bassi strati dell’atmosfera potrebbe favorire fenomeni localmente intensi, comprese grandinate. Il professor Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano, afferma che «la nuova ondata di caldo causerà un forte accesso ai pronto soccorso, perché arriva su una popolazione che ha già subito due episodi di caldo intenso nelle settimane scorse e gli effetti sono cumulativi».

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