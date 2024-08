Autonomia Differenziata: raccolta firme a Gioiosa Marea

Martedì 6 agosto, a partire dalle ore 19.00, nella piazzetta antistante il Circolo Roma di Gioiosa Marea, sarà allestito un banco per la raccolta firme contro l’Autonomia Differenziata. La legge del 26 giugno 2024, n. 86, introduce disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Tale normativa è considerata da molti un grave attacco alla struttura costituzionale del Paese, in quanto divide l’Italia e causa danni sia al Nord sia al Sud.

La legge propone differenti livelli di autonomia tra le Regioni a Statuto Ordinario, con conseguenze ritenute negative su vari settori. In particolare, viene evidenziato come essa impoverisca il lavoro, comprometta le politiche ambientali, colpisca l’istruzione e la sanità pubblica, penalizzi i comuni e le aree interne, aumenti la burocrazia e complichi la vita alle imprese, frenando lo sviluppo economico.

Alla luce di queste considerazioni, l’abrogazione della legge è vista come necessaria per difendere l’unità del Paese. Pertanto, i promotori invitano la cittadinanza a firmare martedì 6 agosto a favore del referendum contro l’Autonomia Differenziata, un passo importante per salvaguardare i principi costituzionali e l’unità nazionale.

Il banco per la raccolta firme sarà situato nella piazzetta davanti al Circolo Roma di Gioiosa Marea, un luogo simbolico per la comunità. I promotori dell’iniziativa sperano in una larga partecipazione da parte dei cittadini, sottolineando l’importanza di ogni firma per il successo del referendum. La mobilitazione popolare è vista come fondamentale per contrastare una legge che, secondo gli organizzatori, mina le basi stesse del vivere civile e della coesione sociale nel Paese.

