Segrega i genitori per derubarli, arrestata donna dai Carabinieri

Una donna è stata arrestata nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di San Filippo del Mela con l’accusa di tentato sequestro di persona a scopo di rapina nei confronti dei propri genitori. L’intervento delle forze dell’ordine è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino, allarmato dalle urla provenienti da un’abitazione.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna, già nota alle autorità, avrebbe utilizzato uno spray al peperoncino per saturare l’appartamento dei genitori, immobilizzandoli temporaneamente per impedire loro di reagire. Successivamente, avrebbe chiuso i due anziani all’interno dell’abitazione per sottrarre oggetti di valore.

All’arrivo dei Carabinieri, la donna ha tentato di nascondersi su un balcone adiacente, ma è stata individuata e bloccata. La refurtiva, costituita da monili in oro e argenteria di ingente valore, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Nel corso delle operazioni, i militari hanno rinvenuto e sequestrato due bombolette di spray al peperoncino, ritenute verosimilmente gli strumenti utilizzati per l’aggressione.

Dopo l’arresto, la donna è stata trasferita nel carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà la sua posizione nell’ambito delle indagini in corso.

